Assessore E-R, chiederò un incontro a Calderone su Toyota

L'assessore al lavoro dell'Emilia-Romagna Vincenzo Colla chiederà un incontro alla ministra del lavoro Marina Elvira Calderone, per parlare dell'incidente sul lavoro nello stabilimento di Toyota a Bologna in cui mercoledì sono morti due lavoratori e altri undici sono rimasti feriti.

"Abbiamo convocato il Patto per il lavoro e per il clima il 31 pomeriggio per fare il punto con le associazioni sindacali e imprenditoriali, sia di quello che avevamo messo in campo sia soprattutto di quello che dobbiamo fare in prospettiva", ha detto Colla. E lì "farò la proposta di chiedere a quel tavolo di avere un incontro col ministro in Regione Emilia-Romagna".

Di prima mattina l'assessore è stato al presidio davanti all'azienda, in occasione dello sciopero dei metalmeccanici indetto per oggi: "Ho incontrato l'amministratore delegato, gli ho detto che convocheremo anche l'azienda con le organizzazioni sindacali, vedremo se con i vigili del fuoco, per capire le dinamiche, tutta la verità e nient'altro che la verità, e iniziare a pensare anche a come non solo mettere in sicurezza quel luogo ma anche a riprendere in prospettiva l'attività".

Per Colla "non è più sufficiente portare solidarietà, dobbiamo portare dei fatti che siano in grado di determinare rigore nella prevenzione prima, non dopo". L'assessore poi nota come l'incidente sia avvenuto in una delle aziende più grosse del territorio: "Questo fa riflettere oggettivamente, stiamo parlando di un grande gruppo. Vuol dire che c'è qualcosa che non va nei meccanismi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA