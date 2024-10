Appello di Penelope per una donna scomparsa da Imola

"Cerchiamo Simonetta Zanotti, 50 anni, scomparsa da Imola l' 8 ottobre e che il 10 ottobre ha inviato alla giovane figlia il messaggio 'Ci vediamo domani', senza che ad oggi sua figlia abbia più avuto notizie di lei". E' il messaggio di Barbara Iannuccelli, avvocato dell'Associazione Penelope dell'Emilia-Romagna, che insieme alla famiglia chiede aiuto e diffonde una foto, "per restituire a Simonetta la serenità di cui ha bisogno.

La donna "è stata segnalata a Bologna al Bar Igea di via Indipendenza, ma nessuno sa più dove sia e se sta bene. Vive un momento di grande difficoltà. Riteniamo sia in grave pericolo fuori casa e senza alcun supporto".



