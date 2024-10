Morto Romano Colozzi, politico in Emilia-Romagna e Lombardia

È morto all'età di 75 anni Romano Colozzi, ex esponente della Dc con un passato da consigliere comunale a Cesena, da consigliere regionale in Emilia-Romagna e da assessore al Bilancio della Regione Lombardia quando il governatore era Roberto Formigoni.

"Ci lascia un galantuomo. Una persona al servizio delle istituzioni che ha fatto della professionalità e della disponibilità il suo segno distintivo. Politico raffinato, con toni bassi e mai arroganti, cercava soluzioni condivise e dispensava consigli. Solo apparentemente distaccato e severo, portava in sé la simpatia e l'allegria tipica della Romagna, sua terra d'origine" ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

"Mai dimenticherò le parole con cui costantemente mi ha sostenuto durante il periodo più duro del Covid. Resterà per sempre nella storia e nel ricordo della Regione Lombardia" ha aggiunto Fontana.



