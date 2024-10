Armati di mitra e pistole, rapinano gioielleria nel Reggiano

Rapina a mano armata ieri sera in una gioielleria di Rio Saliceto, nella Bassa Reggiana. A darne notizia è la Gazzetta di Reggio. Poco prima delle 19 una banda di malviventi a volto coperto con mitra e pistole ha fatto irruzione nel negozio 'Goldoni Sorelle', nel centro del paese.

Stando a quanto ricostruito, due sono entrati, mentre un altro è rimasto a fare da 'palo' all'ingresso e infine uno nell'auto pronto per fuggire.

Una volta entrati, i banditi hanno fatto uscire tutti i clienti presenti e poi hanno minacciato titolari e schiaffeggiato i dipendenti, intimando loro di mettere in un sacco bracciali, collane, orecchini d'oro e preziosi orologi che erano in vetrina. Infine sono usciti e sono scappati. Il bottino ammonterebbe a decine di migliaia di euro.

Subito dopo, i commercianti hanno dato l'allarme al 112, ma all'arrivo dei carabinieri i rapinatori avevano già fatto perdere le loro tracce. Indagano i militari della compagnia di Guastalla che hanno scatenato la caccia ai malviventi. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica e acquisire elementi utili all'identificazione della banda.



