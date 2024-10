Allerta arancione su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto

Nuova perturbazione atlantica in arrivo sulle regioni del Nord. Dalle prime ore di domani, indica un avviso meteo della Protezione civile, sono previsti temporali su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, specialmente sul settore appenninico centro-occidentale di quest'ultima. Ci saranno rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su Liguria orientale, ampi settori della Toscana ed Emilia-Romagna, e sul Veneto sud-occidentale. Allerta gialla su Umbria, parte di Toscana, Emilia-Romagna, Liguria occidentale, oltre che su ampi bacini di Piemonte, Lombardia sud-orientale e settori del Veneto.



