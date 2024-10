'Together at Christmas', tour natalizio per The Swingles

Gli inglesi The Swingles (The Swingle Singers), uno dei gruppi vocali a cappella più acclamati a livello internazionale, tornano in Italia con il tour natalizio 'Together at Christmas', una serie di concerti che dal 14 al 23 dicembre avvolgerà il pubblico attraverso i classici più amati del Natale.

Fondati oltre 60 anni fa da Ward Swingle, The Swingles sono diventati una vera e propria istituzione nel panorama musicale: con cinque Grammy Awards all'attivo, il gruppo ha continuamente ridefinito la musica a cappella, portando avanti una tradizione che unisce musica classica, jazz, pop e folk. Inoltre ha da poco ricevuto altre due nomination ai Grammy Awards nelle categorie Best Pop Vocal Album e Best Arrangement, Instrumental or A Cappella per l'album di recente uscita 'Theatreland'.

Il tour, organizzato dall'agenzia Imarts di Carpi, partirà il 14 dicembre da Firenze, (Teatro Niccolini), poi toccherà il 15 Carpi (Teatro Comunale), il 17 Padova (Teatro Verdi), il 19 Bologna (Teatro Duse), il 20 Cremona (Auditorium Giovanni Arvedi), il 22 Foggia (Teatro Umberto Giordano), per concludersi il 23 dicembre al Teatro Piccinni di Bari. Il gruppo che si esibirà in Italia è composto da Mallika Bhagwat, Joanna Goldsmith-Eteson, Scarlet Halton, Owen Butcher, James Botcher, Jamie Wright e Tom Hartley. A rendere ogni loro performance un'esperienza sonora di altissimo livello contribuisce anche l'uso di tecnologie all'avanguardia che portano all'interno della tradizione un tocco di modernità: grazie all'abilità del sound engineer Jacques Golding, le voci vengono arricchite da effetti sonori che creano un'atmosfera immersiva capace di esaltare ogni sfumatura delle loro armonizzazioni, una combinazione di tradizione vocale e innovazione tecnologica.





