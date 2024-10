Sguardi di vita alla Certosa, mostra alla Raccolta Lercaro

La Raccolta Lercaro di Bologna ha realizzato una mostra fotografica del gruppo Arti Visive dell'Associazione Amici della Certosa per un progetto a cura di Nadia Carboni, Giovanni Gardini, Francesca Passerini e in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento. Il progetto sarà inaugurato domani, giovedì 24 ottobre (ore 18) al primo piano del Museo, un'occasione speciale anche per la nuova vita di questo spazio, e intende offrire una raccolta di immagini della Certosa di Bologna "che catturano frammenti di vite ormai passate, ma che sopravvivono cristallizzate in un gesto, una posa, o nelle morbide pieghe di un abito e nelle trasparenze di un ricamo".

L'obiettivo fotografico si concentra sui dettagli dei monumenti funerari, scovati dallo sguardo dei fotografi nei loro vagabondaggi sotto i portici dei chiostri. Ogni immagine dà nuova vita a questi frammenti, rivelando nuove possibilità di riflessione attraverso la lente della fotografia. Il percorso espositivo diventa così un viaggio "oltre": oltre ciò che appare familiare, che se visto da una nuova prospettiva, può aprire a nuove interpretazioni; oltre il presente, verso un passato segnato da rituali funerari e commissioni monumentali oggi lontani; oltre, infine, le paure universali legate alla morte: grazie all'arte, l'esistenza umana può essere compresa nel presente e, da qui, tramandata al futuro.

Questo progetto unisce e mette in dialogo tante realtà culturali, partendo dalla mostra fino ad arrivare alle tavole rotonde che saranno occasioni di approfondimento e condivisione.

Le foto sono di Lorena Barchetti, Massimiliano Calamelli, Alessandra Cazzoli, Nadia Carboni, Alberto Alvisi, Alice Cecco, Sandro Cristallini, Daniela Dirani, Claudia Ghislanzoni, Teresa Marsala, Federico Palestrina, Igor Pedrini, Laura Piva, Irene Sarmenghi, Paolo Zaccaria.



