Nel terzo trimestre aumentano le imprese in E-R

In Emilia-Romagna fra luglio e settembre sono nate 4.725 imprese, a fronte di 3.895 cessazioni (in forte aumento). Il saldo è positivo, +830, ma è il più contenuto dall'estate del 2020. È quanto riportano i numeri di Unioncamere.

L'agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato un saldo negativo di 110 attività. Il numero delle imprese nell'industria è diminuito di 50 unità. Crescono ancora le costruzioni (296 in più). Aumentano le imprese dei servizi (+734). Il commercio al dettaglio perde 398 imprese, mentre il numero di quelle all'ingrosso rimane quasi invariato, -12.

Cresce (+783) il numero delle imprese dei servizi diversi dal commercio: l'aumento più rilevante viene dall'aggregato del noleggio, delle agenzie di viaggio e dei servizi di supporto alle imprese: +140 unità. Seguono attività professionali, scientifiche e tecniche (+138), servizi di alloggio e ristorazione (+130) e attività finanziarie e assicurative (+110).



