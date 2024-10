Alluvione: confermato Europeo pugilato Pamela Noutcho a Bologna

Si terrà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e non al Paladozza, venerdì sera, la Bologna Boxing Night, l'evento sportivo che vedrà disputare il match tra Pamela Malvina e Nina Pavlovic, valido per la cintura europea Ebu di pugilato. Lo comunica in una nota, confermando la sfida continentale, la Bolognina Boxe secondo cui "il Madison Square Garden bolognese in queste ore sta ospitando le colonne mobili di Protezione Civile delle Regioni Campania e Veneto, la colonna nazionale Croce Rossa Italia e Associazione nazionale Misericordia, che stanno lavorando in città per fornire il proprio sostegno in seguito all'alluvione che ha interessato in questi giorni la città e la provincia di Bologna".

L'associazione pugilistica, inoltre, "esprime le più sincere condoglianze e si stringe nel dolore della famiglia di Simone Farinelli, morto nelle tragiche circostanze dell'esondazione avvenuta in Val di Zena e si unisce al cordoglio dell'intera città di Bologna. Come Bolognina Boxe, vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a tutti i nostri concittadini che hanno vissuto ore tragiche e subito ingenti danni Per onorare la memoria della vittima e per dimostrare la nostra vicinanza alla città di Bologna, prima dell'ingresso dei pugili sul ring verrà rispettato un minuto di silenzio".

Quindi, conclude la nota, "ringraziamo pubblicamente oltre al Comune di Bologna e l'assessorato allo sport, il gruppo Unipol e il Comune di Casalecchio di Reno che hanno prontamente messo a disposizione l'impianto sportivo in tempi così brevi".



