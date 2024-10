Alessandro Preziosi è Re Lear al Teatro Duse di Bologna

Approfondisce il tema sempre attuale del rapporto tra padri e figli, concentrandosi sulle vicende dei personaggi positivi della trama, il nuovo spettacolo 'Aspettando Re Lear' diretto e interpretato da Alessandro Preziosi dal 25 al 27 ottobre (ore 21, domenica ore 16) per l'apertura della stagione di prosa del Teatro Duse di Bologna.

Ad affiancarlo sul palco, Nando Paone nel ruolo di Gloucester, Arianna Primavera in quello di Cordelia, Roberto Manzi nel ruolo di Kent e Valerio Ameli in quello di Edgar.

Versione contemporanea della celebre tragedia scespiriana, questo adattamento, firmato da Tommaso Mattei, è immerso nello spazio scenico delle opere di Michelangelo Pistoletto, materiali artistici che rappresentano tutto il percorso del maestro biellese e che, animandosi alla presenza degli attori, definiscono la scacchiera onirica e concettuale della messa in scena. Tra tensione e pathos, si assiste alla discesa di Lear nella follia, allo sprofondare nell'oblio della cecità della fidata corte, alternando ritmi martellanti a struggenti epiche, fino al commovente finale.

"Ho immaginato un Re non semplicemente arrivato alla fine dei suoi anni, ad un passo anagraficamente dalla morte - racconta Preziosi - ma piuttosto spinto dalle circostanze e dalla trama a cercare, nella maturità, e non nell'età, il tassello conclusivo della propria vita. L'impazienza che accompagna il rocambolesco circolo di eventi in cui Re Lear travolge prima di tutto sé stesso, e quindi gli altri, mi ha suggerito di creare uno spazio mentale teatralmente e scenicamente reso materico dalle opere in scena".



