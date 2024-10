Auto esce di strada e travolge cabina del gas che prende fuoco

Un'auto esce di strada e va a sbattere contro una cabina per la distribuzione del gas provocando un incendio. E' successo questa mattina a Marzolara, frazione di Calestano, in provincia di Parma. L'auto con due persone a bordo, portate entrambe all'ospedale di Parma dal 118 per le cure del caso (al momento non sono in pericolo di vita), stava percorrendo via Battilocchi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Calestano e Borgotaro, che si stanno occupando dei rilievi, i vigili del fuoco di Parma e i tecnici della società del gas per le operazioni di spegnimento.



