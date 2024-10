Stilista greco vince il concorso 'Un talento per la scarpa'

SAN MAURO PASCOLI, 21 OTT - Per la prima volta il vincitore del concorso internazionale per giovani stilisti promosso da Sammauroindustria, 'Un Talento per la Scarpa', arriva dalla Grecia. Si chiama Alexandros Vasdekis, ha 31 anni, è di Atene e il suo lavoro si è affermato sui 143 iscritti da tutto il mondo sul tema 'Shoes in the night'. In passato si erano imposti talenti da altri stati europei (Russia, Croazia, Germania, Spagna e Italia), Asia (Giappone e Cina) e Nord America (Messico). La premiazione alla presenza dei vincitori è in programma venerdì 25 ottobre a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena). Nell'occasione saranno esposti i lavori partecipanti, a cura di Maria Cristina Savani.

Questa la motivazione della giuria del premio (le aziende Cbr Tacstile, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi e la scuola del Cercal) ad Alexandros Vasdekis: "Una collezione composta da tre capsule molto creative, sensuali, con giochi di luce per illuminare la notte. Una varietà di proposte di modelli, materiali, tacchi, dettagli che ci fanno sognare una notte esplosiva, elegante, divertente". La sua collezione avrà l'opportunità di tradursi in un prototipo di calzatura in una delle imprese socie di Sammauroindustria, oltre a un premio di mille euro. Completano il podio del concorso due giovani italiani: secondo posto per Federico Iachini di Savignano sul Rubicone, terzo per Asia Sarpieri di San Mauro Mare. Tra le scuole, premiato il Liceo Artistico Melotti di Cantù "per l'impegno espresso nella realizzazione di numerosi progetti di buona qualità, con attenzione alla ricerca, alla originalità e alla completezza degli elaborati".

