Passata la piena, revocate le evacuazioni a Bagnacavallo

BOLOGNA, 21 OTT - Passata la piena del Lamone a Traversara di Bagnacavallo (Ravenna), il paese più colpito dall'alluvione del 19 settembre sono revocate anche le ultime ordinanze di evacuazione ancora in essere. Le ordinanze riguardavano Traversara e Borghetto. Viene pertanto chiuso, informa il Comune, il centro di accoglienza nella palestra delle scuole elementari. Sono inoltre ripresi i lavori di ripristino degli argini, per permettere e resta chiusa al traffico dei non residenti la via Entirate di Traversara. Resta vietato accedere agli argini.

