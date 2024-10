Regione Fvg, schierate a Bologna squadre Protezione civile

È partito tra ieri sera e stamani il contingente di soccorso della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia alla volta dell'Emilia Romagna colpita dall'emergenza maltempo. Come ha reso noto l'assessore regionale delegato Riccardo Riccardi, che ha firmato venerdì sera il relativo decreto, d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, sono stati schierati nell'area critica di Bologna, nel territorio comunale di Zola Predosa, due squadre con kit idraulici composte da undici volontari e due funzionari, che stanno operando in raccordo con le forze di Protezione civile giunta dal Piemonte e dalla provincia di Trento.

Il decreto firmato da Riccardi, appena scattata l'emergenza rossa in Emilia Romagna, ha impegnato 100mila euro per supportare la locale popolazione alle prese con la calamità causata da precipitazioni piovose di carattere eccezionale in particolare su Bologna.



