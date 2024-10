Protezione civile Umbria evacua bimbi e anziani in Emilia

E' impegnata a collaborare con i vigili del fuoco impegnati per evacuare anziani e bambini bloccati nelle abitazioni allagate la colonna mobile della protezione civile della Regione Umbria al lavoro nell'Emilia Romagna colpita dal maltempo. Sono già stati messi in funzione mezzi, idrovore e pale per liberare da acqua e fango i piani più bassi delle abitazioni e i garage.

Palazzo Donini spiega che a seguito della richiesta da parte della Regione Emilia-Romagna, l'Umbria ha ricevuto un comunicato della Commissione Protezione civile nazionale sabato 19 ottobre per intervenire nelle zone in cui, a causa delle notevoli precipitazioni, si sono verificate situazioni di forte disagio per la popolazione.

La colonna mobile della Protezione civile, guidata da quattro funzionari del Centro regionale di Foligno, ha subito prestato i primi soccorsi. Fanno parte della spedizione i volontari di Acquasparta, Marsciano, Monteleone d'Orvieto, Montone, Pietralunga, Terni (Pro Loco di Collescipoli) e Città di Castello.

Il persone è restato in "contatto continuo" con l'assessore alla Protezione civile Enrico Melasecche ed è stata tenuta informata la presidente Donatella Tesei circa l'evolversi della situazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA