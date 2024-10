Priolo, su Bologna si è scaricata una slavina d'acqua

"La città di Bologna è l'esemplificazione dell'evento che si è scaricato in collina, con l'indice di saturazione dei suoli dovuto all'evento di due giorni fa e che ha creato una sorta di slavina d'acqua. Acqua, acqua ovunque in quantità molto importanti". Lo ha detto Irene Priolo, presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, in un punto stampa di aggiornamento sul maltempo in Regione. Il problema è stato in questo caso il Ravone: "l'acqua non ci stava più dentro. Le strade sono diventate torrenti. L'acqua è fuoriuscita dai tombini e dagli scoli della città".

"Al momento non si registrano altri dispersi o scomparsi.

Importante non avere vittime ulteriori", ha aggiunto la presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, esprimendo il cordoglio alla famiglia della giovane vittima di Pianoro, un ragazzo rimasto intrappolato in un'auto trascinata via dalla furia dell'acqua.



