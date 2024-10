E' stata rinviata a data da destinarsi la partita valida per la quarta giornata del campionato di basket fra la Virtus Bologna e la Bertram Tortona che era in programma oggi alle 18.15. Il sindaco di Casalecchio di Reno ha infatti firmato un'ordinanza di chiusura dell'Unipol Arena per le questioni relative al maltempo.



