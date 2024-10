Maltempo: in Emilia-Romagna treni sospesi su alcune linee

Il maltempo che ieri ha colpito l'Emilia-Romagna ha provocato danni anche all'infrastruttura ferroviaria, che hanno reso necessario sospendere la circolazione dei treni su alcune tratte. In alcuni casi è stato nelle ultime ore possibile attivare dei servizi bus e in altri si va verso la riapertura nel pomeriggio.

Sulla linea Porrettana la circolazione ferroviaria è sospesa dalla scorsa notte fra le stazioni di Casalecchio Garibaldi e Marzabotto. Attivo un servizio spola con bus.

Sulla Rimini-Ravenna il traffico è sospeso dalle 16.20 di ieri fra Rimini e Cervia. È attivo un servizio di spola con bus e la riapertura è prevista nel pomeriggio.

Sulla Ferrara-Ravenna è stata riaperta alle 13 la tratta Mezzano-Alfonsine chiusa alle 11.20 in via precauzionale per la messa in sicurezza degli argini del fiume Senio.

In corso anche un'interruzione sulla linea Bologna-Vignola (gestore FER), dove la circolazione ferroviaria sospesa dalla scorsa notte fra le stazioni di Casalecchio Garibaldi e Vignola.

Attivo un servizio spola con bus.

È regolare la circolazione sulla rete alta velocità Milano-Bologna-Firenze, sulle linee convenzionali Bologna-Piacenza e Bologna-Rimini e su tutte le altre linee afferenti al nodo di Bologna.



