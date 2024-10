Maltempo: E-R, l'allerta diventa arancione dalla mezzanotte

Passa da rossa ad arancione, dalla mezzanotte, l'allerta per criticità idraulica, ossia per lo stato dei fiumi, in Emilia-Romagna. Il provvedimento - disposto dall'Arpae e dalla Protezione Civile - riguarda l'intero territorio regionale con l'esclusione della fascia montana dove l'allerta è di colore giallo.

Nella mattinata di domani, viene evidenziato, sono previste "residue e deboli precipitazioni, localmente a carattere di rovescio, in esaurimento dal pomeriggio" e si prevedono livelli dei corsi d'acqua superiori alla soglia 2 nei tratti a valle del settore centro-orientale e nei bacini collinari del settore occidentale. È atteso, inoltre, il transito della piena del Po con livelli superiori alle soglia 2 sulla pianura piacentina nella giornata di oggi, stesso livello previsto lungo l'intera asta in quella di domani.

Le piogge residue, in particolare nella notte e nella mattinata di domani, potranno dare vita a frane, con maggiore diffusione sui versanti collinari e non si escludono venti forti dai quadranti orientali in particolare lungo la costa dove si prevedono possibili fenomeni di erosione e inondazione dei litorali e difficoltà di deflusso a mare di fiumi e canali soprattutto nelle prime ore della mattina ed in particolare nel settore centrale e settentrionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA