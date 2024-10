Vite straordinarie e Mico: le rassegne di Musica Insieme

La quinta edizione di Vite straordinarie, il ciclo di proiezioni dedicato ai protagonisti della cultura, da quest'anno è strettamente legato ai concerti del cartellone della Fondazione Musica Insieme di Bologna abbinando agli artisti un docu-film a loro dedicati.

Il ciclo, come di consueto ad ingresso gratuito all'Oratorio di San Filippo Neri, inaugura domenica, 20 ottobre, alle 18, con Giovanni Sollima, protagonista del docu-film N-ice Cello di Corrado Bungaro sul viaggio dalle Alpi al Mediterraneo di un violoncello di ghiaccio, realizzato dallo scultore Tim Linhart e suonato da Sollima in una bolla trasparente mantenuta a una temperatura "glaciale". Il viaggio termina a Palermo con un concerto, seguito da un poetico e catartico rito finale.

Il secondo appuntamento, il 24 novembre, ritrae Grigory Sokolov, uno dei massimi pianisti di sempre, in "A Conversation That Never Was" di Nadezhda Zhdanova che farà "incontrare" un artista unico, ripercorrendone la carriera, a partire dalla vittoria nel 1966, a sedici anni, del Concorso Ciajkovskij.

L'ultima proiezione, il 23 febbraio, è con Touch the Sound che esplora il legame tra percezione, tempo, suono e ritmo accompagnati dalla più grande percussionista al mondo: la percussionista scozzese Evelyn Glennie, che parteciperà alla proiezione.

Anche l'altra rassegna di Musica Insieme, Mico, dedicata alla musica d'oggi, avrà una forte componente visuale a partire dal primo appuntamento dedicato alla proiezione del celebre Nosferatu di Wilhelm Murnau sonorizzato dal vivo dalla partitura di Filippo Perocco per l'ensemble L'arsenale (24/10). Icarus Ensemble, che lavora sui linguaggi della contemporaneità spaziando dal rapporto con il passato alla tecnologia multimediale, nel loro concerto realizzano interazioni live tra i performers e i video originali creati per e sulla partitura (13/11). Dedicato a Dante è infine l'appuntamento del 10 dicembre nel qual prende forma l'idea di Valentina Lo Surdo di musicare la Divina Commedia ai tempi di Instagram.



