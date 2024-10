Regionali: in E-R presentate tre candidature alla presidenza

Sono tre le candidature alla presidenza della Regione Emilia-Romagna presentate in Corte d'Appello a Bologna: il primo in ordine d'arrivo è stato Federico Serra (Potere al popolo e Rifondazione), poi, in tarda mattinata, Michele de Pascale per il centrosinistra. Non risulta ancora formalizzata, ma è attesa in serata, Elena Ugolini del centrodestra. Teoricamente per le candidature c'è tempo fino alle 12 di domani, ma non sono attese altre presentazioni.

Le liste (che vengono presentate nei tribunali delle città capoluogo di ogni circoscrizione) dovrebbero essere dieci: Pd, M5s, Avs, Futura (Azione, +Europa, Psi e Pri) e la lista civica (che comprende Italia Viva) per de Pascale; Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e lista civica per Ugolini, mentre Serra sarà sostenuto da una lista unica. Non è detto che in tutte le nove circoscrizioni ci siano tutte e dieci le liste. Anche in questo caso ci sarà tempo fino alle 12 di domani.

Il controllo (che dovrebbe avvenire entro lunedì mattina) dovrebbe essere abbastanza semplice: le uniche liste che sono tenute a presentare le firme, infatti, sono Pap/Prc e Futura, mentre tutte le altre sono esentate, in virtù del fatto di far riferimento a un gruppo presente in consiglio regionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA