A Bologna allagamenti in Appennino e disagi in città

Notte difficile, in provincia di Bologna, per gli effetti dell'ondata di maltempo. Si sono registrati allagamenti nei territori di Castel di Casio, Porretta Terme, Gaggio Montano, Vergato, in Appennino, e innalzamento dei livelli di Reno, Idice, delSavena e del Navile a Bologna.

In città si sono verificati allagamenti di strade e sottopassaggi come quello di via del Triumvirato che porta all'aeroporto Marconi. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Attenzione anche nei comuni della pianura.

A causa della piena del fiume Panaro è stato chiuso al transito, a scopo precauzionale, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA