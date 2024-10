La Toscanini apre la sua stagione guardando ai giovani talenti

La filarmonica Toscanini aprirà la sua stagione il prossimo 23 ottobre all'auditorium Paganini di Parma con un concerto che guarda a giovani talenti, anche se ormai affermati. Sul podio ci sarà infatti Dmitry Matvienko, 34enne bielorusso che 2021 si è aggiudicato il Primo Premio più Premio del Pubblico al Malko Competition (il più prestigioso tra i concorsi internazionali per giovani direttori d'orchestra) e l'anno prima ha avuto il riconoscimento della Critica al Premio Guido Cantelli 2020. Mentre al pianoforte si esibirà Alexander Gadjev, il pianista goriziano, classe 1994, che ha ottenuto il secondo posto alla scorsa edizione del concorso Chopin di Varsavia, le 'olimpiadi' pianistiche che si svolgono ogni cinque anni.

E proprio Young Talent si chiama il progetto di Coop Alleanza 3.0 creato per sostenere i giovani che vogliono intraprendere i giovani nella loro carriera musicale, con cui la cooperativa ha dato il suo appoggio a questa inaugurazione 'giovane', non a caso presentata oggi all'Ipercoop Eurosia con l'esibizione delle violiniste Camilla Mazzanti ed Anna Follia Jordan.

"La Cooperativa - ha spiegato Jessica Anelli, che fa parte del cda di Coop Alleanza - crede in questo progetto perché la cooperazione è cultura e attenzione ai giovani e alle giovani e ai loro talenti". "La costruzione del benessere della comunità ha tra i suoi fondamenti anche il sostegno alle generazioni future che - ha aggiunto - significa mettere a disposizione dei più giovani gli strumenti per realizzare le proprie aspirazioni, seguire le proprie inclinazioni artistiche perché sono loro i cittadini di domani".

"Condividere i valori legati alla grande musica da portare al nostro pubblico da una parte e dall'altra raccogliere il sostegno di partner come Coop. È questo il senso del nostro essere qui oggi in un ambiente solitamente lontano da quello della musica classica" ha aggiunto il sovrintendente e direttore artistico della Toscanini Ruben Jais, ricordando che l'auditorium è stato rinnovato nelle parti acustiche per garantire una migliore sonorità.

Programma dell'inaugurazione il concerto per pianoforte e orchestra n.1 di Brahms e la suite di Romeo e Giulietta di Prokof'ev. Per questa esibizione e tutti i concerti della filarmonica all'auditorium sconto del 30% per i soci Coop che presenteranno la tessera in biglietteria (21 euro, mentre per il posto palco al teatro Regione il costo sarà 23,50).



