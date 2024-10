La pianista Gil Bae domenica in concerto per Ferrara Musica

Tra le interpreti più brillanti della sua generazione, già protagonista a Ferrara di applauditissime esibizioni, la pianista Gile Bae sarà la protagonista del concerto di domenica 20 ottobre alle 20,30 al Teatro Comunale "Claudio Abbado" con cui continua il ciclo di cinque concerti dedicato da Ferrara Musica al pianoforte.

Trentenne, Gile Bae ha esordito a soli cinque anni, rivelando doti eccezionali. Da allora si è esibita in tutta Europa, vincendo numerosi concorsi, tra cui lo Steinway & Sons al Concertgebouw di Amsterdam e il Princess Christina Piano Competition nei Paesi Bassi. Ha studiato con Franco Scala all'Accademia Pianistica di Imola, dove si è diplomata nel 2020.

Il programma della serata ferrarese si aprirà nel segno di Bach con l'esecuzione della Suite Inglese N. 4, caratterizzata da una scrittura che è di volta in volta contrappuntistica o armonica, e molto virtuosistica nella Giga finale. A seguire, Bae eseguirà la Kreisleriana Op. 16, uno dei cicli pianistici più importanti del repertorio romantico, dove Robert Schumann esprime passioni accese e dolci intimità. A seguire, l'esecuzione della Sonata in mi bemolle maggiore Op. 31 N. 3, ultima di un gruppo di tre scritte da Beethoven nel 1802. Con queste Sonate il compositore tedesco inaugura il periodo della sua piena maturità, contraddistinto dal delinearsi del suo cosiddetto "secondo stile". Infine, il concerto si concluderà con la Sonata in re minore N. 2 Op. 14, scritta da Sergej Prokofiev nel 1912, suo primo capolavoro nel genere sonatistico. Fu eseguita per la prima volta il 5 febbraio del 1914 a Mosca, con lo stesso compositore al pianoforte.



