Imola si prepara al Baccanale con Barbero e Montanari

BOLOGNA, 17 OTT - Dal 19 ottobre al 10 novembre torna a Imola (Bologna), 'Baccanale', l'annuale rassegna sulla cultura del cibo. Il tema di quest'anno è 'Un filo d'olio', un viaggio attraverso le tradizioni culinarie locali a partire dall'importanza storica e culturale dell'olio d'oliva. Per tre intense settimane il Baccanale coinvolgerà il centro storico, l'Autodromo e le più importanti realtà enogastronomiche e agricole della città, insieme a palazzi storici e luoghi simbolo di Imola.

La manifestazione inizia il 19 ottobre al Teatro Ebe Stignani con una lectio magistralis del professore emerito di Storia dell'alimentazione all'Università di Bologna Massimo Montanari, sul tema 'Condire, friggere, ungere. La millenaria epopea dell'olio tra gusto e bellezza'. Il giorno dopo, nello stesso teatro, a Montanari si unirà lo storico Alessandro Barbero, in un dialogo dal titolo 'Alimentazione e società nel Medioevo' durante il quale si parlerà del cibo come fattore fondamentale nella costruzione delle società medievali. Barbero e Montanari esaminano come i modelli alimentari del passato abbiano contribuito a formare l'idea di civiltà e a definire i rapporti di forza tra classi e comunità. Il cibo, quindi, viene presentato come espressione di appartenenza e differenza, nonché come veicolo di pratiche sociali che attraversano i secoli. Le celebrazioni proseguono poi a partire dal 25 ottobre e, nell'arco delle varie giornate, coinvolgono personalità come lo chef tre stelle Michelin Mauro Uliassi e altri chef come Cristiano Tomei, Andrea Palmieri e Victoire Gouloubi. Ma protagonisti saranno anche nutrizionisti, bartender, mixologist.

Dall'8 al 10 novembre la manifestazione si chiude all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, con l'allestimento del Banco d'assaggio dei vini e dei prodotti dell'Imolese, che quest'anno, per celebrare la sua 30esima edizione, si espanderà a livello regionale includendo anche produttori dell'Emilia-Romagna conosciuti all'estero. In questo contesto Olimola, una manifestazione interamente dedicata all'olio extravergine di oliva, presenterà una selezione di oli di alta qualità, continuando una tradizione ormai consolidata. L'ingresso è a pagamento con un costo di 20 euro.

