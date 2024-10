Temporali in arrivo, allerta arancione nel Parmense e Piacentino

Tornano i temporali e torna, domani, anche l'allerta arancione in Emilia-Romagna, che però stavolta riguarderà un'area diversa rispetto a quella recentemente colpita dalle alluvioni. L'attenzione, infatti, si concentra sulle province di Parma e Piacenza e sulle aree montane e collinari della provincia di Reggio Emilia, mentre sul resto della regione l'allerta è gialla.

Per domani, giovedì 17, sono infatti previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale e sulla pianura occidentale. L'attenzione è per le frane sui versanti appenninici, mentre si prevede che i livelli idrometrici dei fiumi in pianura possano superare la soglia due, quella che fa scattare il primo livello di attenzione.



