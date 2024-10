"Quel che provo dir non so" al Teatro Duse di Bologna

"Cos'è un'emozione? Come nasce e da dove viene? Siamo sicuri di saper riconoscere tutte le emozioni che sentiamo? E ancora, quanto è importante riuscire dare un nome a ciò che proviamo?": a queste domande cercherà di rispondere Pierpaolo Spollon il 18 ottobre alle 21 sul palco del Teatro Duse di Bologna con "Quel che provo dir non so", uno spettacolo di stand-up comedy che da programma televisivo è approdato a teatro. Scritto dal comico e attore veneto insieme a Matteo Monforte, con la regia di Mauro Lamanna.

Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell'Esercito Italiano, Pierpaolo Spollon proverà a risolvere tutti i quesiti raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, dall'infanzia fino ad oggi.





