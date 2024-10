Opere Vittoria Chierici a Casa Morandi, omaggio alla pittura

Casa Morandi, in collaborazione con MamBo-Museo d'Arte Moderna e Museo Morandi, presenta la mostra 'L'Affare Morandi' di Vittoria Chierici e a cura di Maura Pozzati, visitabile dal 19 ottobre al 6 gennaio. L'esposizione delle opere di Vittoria Chierici a Casa Morandi, in via Fondazza a Bologna, rappresenta la seconda fase di un più ampio progetto che ha preso il via il 4 e 5 giugno al Dipartimento educativo del MamBo con un laboratorio indirizzato a studentesse e studenti del Biennio di Pittura Arti Visive e di Didattica dell'Arte e Mediazione del Patrimonio Artistico del Corso di Storia e Metodologia della Critica d'arte. Il workshop è stato condotto da Vittoria Chierici, artista e ideatrice del progetto, coadiuvata dalla curatrice dell'iniziativa, Maura Pozzati.

L'artista ha guidato allieve e allievi in un percorso alla scoperta del metodo di lavoro adoperato da Giorgio Morandi per realizzare le sue tele. La novità di questo progetto non è nella riflessione sulle nature morte di Morandi dal punto di vista formale, ma piuttosto sulla sua maniera di dipingerle.

L'approccio adottato è tecnico e concettuale e testimonia che l'universo in cui Morandi operava era costruito intorno alla pittura. Un omaggio, dunque, non solo a Morandi ma alla pittura stessa: per Vittoria Chierici, artista contemporanea che si è già confrontata con l'arte dei maestri del passato, da Leonardo, Raffaello, Paolo Uccello fino a Boccioni, Picasso e Warhol, confrontarsi con l'artista bolognese ha significato lavorare più sul suo metodo che non sulla forma, per poterlo raccontare al pubblico come se fosse una sorta di "officina" della pittura.

A Casa Morandi, accanto all'atelier del pittore, trovano spazio 19 opere che Vittoria Chierici ha realizzato nel suo studio a Eastport, nel Maine, e a New York. A completare l'esposizione, nella sala conferenze di Casa Morandi, vi è il dittico di grandi dimensioni 'Esperienza sensibile #1', opera prodotta grazie alla collaborazione con studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, e un filmato di 12 minuti, realizzato dalla filmmaker Livia Campanini, che racconta e riassume l'esperienza laboratoriale condotta da Chierici al MamBo.



