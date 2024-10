Fungaiolo disperso e soccorso dopo una caduta, è grave

Un 72enne, uscito per cercare funghi in Appennino modenese, è stato soccorso e recuperato in serata dalle squadre di ricerca dopo essere caduto in un bosco.

E' stato portato in ospedale a Baggiovara in condizioni gravi.

Ad individuarlo, i tecnici del soccorso alpino, che ha chiamato il 118. L'elicottero di Bologna, abilitato al volo notturno, non è potuto intervenire a causa della nebbia.

L'uomo era uscito insieme alla moglie nella zona del Santuario di Monticello, comune di Pievepelago. La donna ha dato l'allarme intorno alle 19, quando il marito non gli rispondeva più al telefono. Sono scattate le ricerche che hanno portato al ritrovamento del ferito.



