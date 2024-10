Tarantola recuperata nel campus universitario a Reggio Emilia

BOLOGNA, 15 OTT - Una tarantola che era stata avvistata da alcuni giorni nel campus universitario di Reggio Emilia è stata recuperata dai carabinieri forestali. Il ragno era già stato prelevato dal giardino da alcuni studenti e professori e collocato all'interno di una scatola per poi essere temporaneamente consegnato al centro 'Il Pettirosso' di Modena: è risultato essere una Tarantola del Brasile, tipica di ambienti tropicali. L'aracnide è probabilmente fuggito oppure è stato volontariamente abbandonato. Sarà presto portato in un centro autorizzato in idonee condizioni climatiche.



