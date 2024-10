Ritrovato morto il fungaiolo 93enne disperso nel Piacentino

PIACENZA, 15 OTT - È morto il fungaiolo 93enne disperso da ieri pomeriggio nei boschi del Comune di Corte Brugnatella in provincia di Piacenza. Il suo corpo è stato ritrovato in tarda mattinata in una zona impervia: le ricerche erano scattate ieri pomeriggio quando l'anziano non si era presentato all'appuntamento con l'amico con cui era andato via per l'escursione ed è stato proprio quest'ultimo ad attivare i soccorsi. Il 93enne potrebbe essere deceduto per un malore o per una caduta. La salma è stata recuperata da un elicottero. L'uomo era originario di Corte Brugnatella ma risiedeva a Piacenza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA