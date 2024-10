Master in Giornalismo Unibo, il bando per il biennio 2024-26

BOLOGNA, 14 OTT - È online il bando di ammissione per il biennio 2024-2026 del Master in giornalismo dell'Università di Bologna e c'è tempo fino al 22 ottobre per iscriversi alle prove di ammissione, quella scritta in programma l'11 novembre e quella orale tra il 18 e il 19 novembre. Le lezioni prenderanno il via l'8 gennaio 2025, nella sede del master, all'interno del complesso di Santa Cristina, piazzetta Morandi 2.

Il Master in Giornalismo dell'Università di Bologna è riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti nazionale: la sua frequenza equivale ai 18 mesi di praticantato necessari per poter sostenere l'esame di stato da giornalisti professionisti.

Ha durata biennale, le lezioni sono tutte in presenza e la frequenza è obbligatoria all'80%. Nel corso del biennio sono in programma lezioni e seminari frontali e gli allievi faranno pratica con i prodotti editoriali del master: il quotidiano InCronaca, il quindicinale Quindici, il telegiornale, il giornale radio e il podcast bisettimanale. Al termine del biennio, è possibile scegliere tra due indirizzi di specializzazione, "Giornalismo scientifico-culturale" e "Giornalismo politico-economico". Gli allievi frequenteranno, inoltre, due tirocini della durata di due mesi in uffici stampa e redazioni locali e nazionali.

Sono disponibili numerose borse di studio, consultabili nel bando. È richiesto di essere in possesso della laurea triennale, ma è possibile iscriversi e sostenere le prove purché si entri in possesso del titolo di laurea triennale entro e non oltre il 12 dicembre (data di fine immatricolazione al master).

Per informazioni ulteriori ci si può rivolgere allo sportello di orientamento (ogni martedì su Ms Teams, dalle 15.30 alle 17.30) o scrivere una mail alla segreteria del master (master.giornalismo@unibo.it).

