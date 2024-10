Gli ruba auricolari e lo accoltella, ferito 36enne a Ferrara

FERRARA, 14 OTT - Un uomo di 36 anni è stato accoltellato in centro a Ferrara per un paio di cuffie auricolari. L'episodio, riporta la stampa locale, è avvenuto ieri sera intorno alle 19.30 in centro storico. Secondo una prima ricostruzione, la vittima e un suo amico stavano camminando per le vie del centro quando a un certo punto un uomo si è avvicinato e ha rubato le cuffiette del telefono. I due lo avrebbero a quel punto rincorso e il 36enne sarebbe riuscito a raggiungerlo. Quando il ladro si è visto in difficoltà avrebbe estratto uno spray al peperoncino spruzzandolo sul volto del 36enne e lo avrebbe accoltellato, colpendolo sotto l'ascella e al braccio. Poi è fuggito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Scientifica e gli operatori sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso e operato d'urgenza. Non sarebbe in pericolo di vita.

