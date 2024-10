Due morti sospette in ospedale, un infermiere indagato

BOLOGNA, 14 OTT - Procura e carabinieri di Ferrara stanno indagando su due morti sospette al reparto lungodegenze dell'ospedale 'Mazzolani Vandini' di Argenta. I morti, due anziani, risalgono a settembre e le indagini sono finalizzate a chiarire se le morti, spiega una nota dell'Arma, siano in qualche modo correlate ad un uso improprio di farmaci somministrati da personale infermieristico. A quanto si apprende c'è una persona indagata, un infermiere. Il fascicolo è per omicidio, anche se al momento non si conosce l'ipotesi precisa formulata dagli inquirenti e saranno svolti esami medico-legali proprio per accertare le cause dei decessi.

I carabinieri hanno avviato le indagini approfondendo alcune segnalazioni.

In mattinata i militari del nucleo investigativo del comando provinciale hanno fatto accesso ai locali del reparto. In attesa degli esiti degli esami medico legali che verranno eseguiti nei prossimi giorni, nelle scorse settimane le due salme erano già state poste a disposizione dell'autorità giudiziaria e le esequie necessariamente rinviate.

