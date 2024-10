BOLOGNA, 14 OTT - Un uomo di 76 anni è morto in un incidente stradale a Bore, in provincia di Parma, finendo con la sua auto contro un palo e poi fuori strada, in una scarpata. È successo in mattinata e sono intervenuti carabinieri della stazione di San Pellegrino Parmense, con una pattuglia della Compagnia di Salsomaggiore, il 118 e i vigili del fuoco.

