Rissa al parco della Montagnola a Bologna, 3 feriti

E' di tre persone ferite, due cittadini egiziani di 28 e 26 anni e un cittadino tunisino di 34 anni il bilancio di una colluttazione - avvenuta ieri sera intorno alle 21 all'interno del Parco della Montagnola a Bologna - tra un gruppo composto da ragazzi tunisini e egiziani per circostanze ancora da definire, ma presumibilmente collegate alla vendita di stupefacenti. Nello scontro, a quanto si è appreso, i due cittadini egiziani hanno riportato, rispettivamente, delle ferite a una gamba, con una prognosi di 30 giorni e a un polso, con prognosi di 15 giorni mentre il tunisino ha riportato ferite di lievissima entità.

Quest'ultimo, già noto alle forze dell'ordine è stato riconosciuto da uno dei due feriti come uno dei partecipanti all'aggressione avvenuta a colpi di machete e coltello. Sono in corso, da parte della Polizia, accertamenti in merito all' individuazione dei restanti responsabili della vicenda.



