Investimento mortale a Cesena, disagi alla circolazione treni

Investimento mortale, poco dopo mezzogiorno, nei pressi della stazione di Cesena sulla linea ferroviaria Ancona-Bologna. A perdere la vita, a quanto si è appreso, una donna travolta da un Intercity che stava arrivando in stazione. Non è escluso si possa trattare di un gesto volontario. Secondo quanti riportato dalla stampa locale il macchinista si sarebbe accorto della presenza di una sagoma lungo i binari e avrebbe provato a suonare, invano. Sul posto la Polizia e i sanitari del 118.

L'investimento - in una giornata segnata anche dallo sciopero nazionale del personale delle ferrovie proclamato da alcune sigle autonome e iniziato alle 21 di ieri - ha arrecato disagi alla circolazione con sospensioni e ritardi. Sospesa alle 12.05 - con treni Intercity e Regionali che hanno subito limitazioni e variazioni di percorso tra Rimini e Castelbolognese via Lugo e Ravenna e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 15 minuti - la circolazione è ripresa alle 15.30.



