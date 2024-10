Ex sindaco di Bibbiano, 'clima disumano, torbido creato ad arte'

Sono stati "giorni, mesi caratterizzati da un clima disumano, torbido e nauseante creato ad arte, in cui 'stare con Andrea Carletti' significava ricevere un marchio d'infamia. Un clima di odio con metodi dal sapore eversivo, indegno di un Paese civile". Così, sul suo profilo Facebook, l'ex sindaco di Bibbiano ed esponente Pd, Andrea Carletti che, venerdì, è stato assolto dal Tribunale di Reggio Emilia, uscendo dal processo sugli affidi in Val d'Enza.

"Ci sono circostanze in cui è molto difficile trovare le parole giuste - ha scritto in un post -: da ieri mattina continuano a scorrermi davanti i volti delle persone, delle tante persone che, in questi cinque lunghi, lunghissimi anni non mi hanno mai abbandonato. Ci sono sempre state, fin dall'inizio, con una vicinanza vera ed autentica".

Queste persone, ha aggiunto Carletti, "mi hanno stretto in un meraviglioso e tenace abbraccio collettivo, un abbraccio che mi ha protetto trasmettendomi una forza incredibile. Non hanno mai chinato la testa, reagendo con straordinaria fermezza e responsabilità ad insulti, offese e provocazioni di ogni tipo.

Una lezione di rara dignità. Senza di voi - conclude l'ex primo cittadino di Bibbiano - non ce l'avrei mai fatta. Vi abbraccio forte con infinita gratitudine".

Carletti doveva rispondere di abuso di ufficio, reato di recente abrogato. Nella scorsa udienza il collegio aveva respinto la richiesta della Procura reggiana di sollevare in merito una questione di legittimità costituzionale. Nel 2019 venne anche arrestato e finì ai domiciliari, nell' ambito dell'inchiesta 'Angeli e Demoni' che provocò enormi polemiche politiche e infiammò la campagna elettorale per le scorse regionali in Emilia-Romagna.



