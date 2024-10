Schiacciata da bus, autista indagato per omicidio stradale

E' indagato per omicidio stradale, nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura di Piacenza, l'autista che era alla guida dell'autobus che, giovedì pomeriggio, ha investito e ucciso Simran Kumar, studentessa di 14 anni, davanti all'ingresso della scuola che frequentava a Piacenza.

Si tratta di un atto dovuto, anche per permettere all'uomo, in stato di shock dopo l'incidente, di partecipare agli atti attraverso i propri legali. Mentre proseguono le indagini dei vigili urbani, che ascolteranno testimoni e visioneranno le immagini dei filmati disponibili, la procura ha nominato un incidente che dovrà fare una perizia.



