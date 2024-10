Luoghi dell'Anima, torna il festival nel nome di Andrea Pugatori

Quinta edizione dedicata ad Andrea Purgatori per Luoghi dell'Anima, nella Romagna del 'vivere lento' amata da Tonino Guerra, che ancora una volta - dal 9 al 15 dicembre - sarà l'occasione per vivere sei giorni di cinema tra proiezioni, libri e tanti ospiti speciali fin dalla preapertura che il 9 dicembre al cinema Fulgor di Rimini precederà le giornate del Festival con il ricordo di un protagonista molto amato del giornalismo e del cinema come Andrea Purgatori, scomparso troppo presto un anno fa. Del suo lavoro - con il giornalismo la sceneggiatura e anche qualche incursione sul set come attore - parleranno amici e colleghi, ma soprattutto le immagini, i suoi racconti e la passione che filtra ancora oggi dal suo lavoro e che ha siglato tutti i suoi racconti: un'eredità che continuerà a farci riflettere sul buon giornalismo d'inchiesta e sul suo modo di contaminare cinema e cronaca con una continua ricerca della verità. Saranno poi come sempre Santarcangelo di Romagna, Pennabilli e Rimini, luoghi dell'anima di Tonino Guerra, a vivere le giornate del Festival, ideato da Andrea Guerra - che ne è anche presidente - e diretto la Steve Della Casa e Paola Poli, dedicate al racconto cinematografico ma anche ai temi della memoria e della resilienza, dell'ambiente e della sostenibilità, secondo i principi del "vivere lento", senza dimenticare lo sguardo d'autore sull'attualità affidato al concorso delle opere prime, ai documentari e ai cortometraggi in rassegna.

Promosso dall'Associazione Tonino Guerra, il Festival è dedicato a opere cinematografiche e televisive nelle quali sia soprattutto protagonista l'osmosi tra territorio, immaginazione e racconto. Luoghi dell'Anima - Italian Film Festival propone in concorso film e documentari che sperimentino anche nuovi linguaggi. Un festival attento ai nuovi linguaggi del cinema, comunque dedicato alle opere audiovisive particolarmente ispirate all'anima del paesaggio: tradizioni locali; memorie e storia di luoghi e persone; tutela; resilienza ambientale e umana; valorizzazione delle peculiarità di un contesto locale attraverso un linguaggio innovativo. Un contributo alla riflessione sociale e antropologica, culturale e artistica che possa "illuminare" gli aspetti poco noti al grande pubblico. Luoghi dell'Anima - Italian Film Festival è una manifestazione ideata da Andrea Guerra e promossa dall'Associazione culturale Tonino Guerra, con il supporto del MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e il supporto della Fondazione Culture Santarcangelo, dei Comuni di Pennabilli e Santarcangelo di Romagna, il contributo di Regione Emilia - Romagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA