Due morti in incidenti stradali nel Ravennate

Due persone sono morte nel pomeriggio a causa di altrettanti incidenti verificatisi sulle strade ravennati nel giro di poche ore.

Si tratta di una 80enne di Alfonsine (Ravenna) e di un 41enne originario di Nardò (Lecce), ma residente nel Ravennate.

Quest'ultimo è deceduto durante il trasferimento all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. L'incidente che lo ha visto coinvolto, è successo attorno alle 14 nella frazione di Sant'Alberto: secondo i primi rilievi della polizia locale, si è trattato di un tamponamento tra più veicoli tra cui, oltre alla vettura del 41enne, anche un furgone e un carro attrezzi (un quarto mezzo è stato coinvolto di striscio). L'uomo stava rientrando nella sua abitazione che si trova in zona.

Verso le 16 in un frontale accaduto tra gli abitati di Glorie di Mezzano e Alfonsine, ha poi perso la vita la 80enne sul colpo. Ferite non gravi invece per altre due persone che si trovavano sulle auto coinvolte.



