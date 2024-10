A Parma il 'Fragile Festival', al centro la sostenibilità

È partito l'11 ottobre a Parma 'Fragile Festival', kermesse in programma fino a domenica che ha come tema cardine la sostenibilità. L'evento parmigiano punta a stimolare un confronto attivo per costruire un percorso verso un futuro sostenibile affrontando diverse tematiche dall'alimentazione alla la tecnologia, dallo sport, all'economia e la finanza.

Nella prima giornata della manifestazione sono saliti sul palco Carlo Cottarelli, direttore del Programma per l'educazione nelle scienze economiche e sociali dell'Università Cattolica di Milano, che ha parlato di transizione ecologica, nucleare, pensioni e Green Deal; Matteo Ward, co-fondatore e amministratore delegato di Wrad, che ha affrontato i temi del 'moda veloce' e del valore del lavoro femminile e Giulia Innocenzi, regista, giornalista, conduttrice e autrice del documentario "Food For Profit".

In cartellone, oggi, Giorgio Segré, responsabile del progetto della app Sprecometro; Silvia Moroni, divulgatrice di 'Parlasostenibile' e Alberto Grandi, Professore di Storia del Cibo e autore del libro 'Doi - Denominazione di Origine Inventata". Il 13 ottobre, ultimo giorno di festival, è atteso l'intervento di Agnese Casadei, attivista di 'Fridays for Future'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA