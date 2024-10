Giornate Fai, si apre al pubblico Palazzo Grassi a Bologna

Nell'ambito della tredicesima edizione delle 'Giornate Fai d'Autunno' sarà possibile visitare Palazzo Grassi, storico edificio nel cuore di Bologna, sede del Circolo unificato dell'Esercito.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sarà offerta al pubblico l'opportunità vedere un gioiello architettonico normalmente non accessibile. Costruito nel XIII secolo, è uno degli esempi più significativi di edilizia bolognese di quell'epoca, appartenuto alla famiglia Grassi dal 1466 per circa 400 anni.

Il palazzo è una preziosa testimonianza dell'edilizia urbana medievale. Preceduta da un antico portico dalle colonne in legno, con travi dalla forma 'a stampella', la facciata presenta un portale con una ghiera a sesto acuto e diverse monofore decorate in terracotta.

Nel cortile interno, risalente al Quattrocento, è possibile ammirare gli intagli attribuiti a Properzia de' Rossi e una Madonna col Bambino in terracotta del XVI secolo. Di effetto scenografico è la cappella con l'Immacolata e angeli dello scultore Giuseppe Maria Mazza e le decorazioni del pittore Ercole Graziani senior, mentre Carlo Nessi ha realizzato gli stucchi della galleria.

Dal 1865 la struttura è a disposizione dell'Amministrazione militare, prima assegnata alla direzione di commissariato e del Genio, poi utilizzata come Tribunale militare, sino a quando, in seguito ai lavori di ristrutturazione svolti tra il 1922 e il 1934, divenne sede del circolo unificato dell'Esercito.

L'apertura durante le giornate Fai permetterà ai visitatori di accedere alle sale storiche, accompagnati da guide.

Quest'anno, nelle giornate del 12 e 13 Ottobre, saranno visitabili in tutta Italia 17 siti militari delle Forze Armate.





