Divulgare la scienza, F. Golinelli premia giovani giornalisti

Quattro allievi del Master in Giornalismo dell'Università di Bologna hanno ricevuto il premio 'Divulgare la scienza', promosso da Fondazione Golinelli in collaborazione proprio con il Master. Agli studenti del biennio 2022-2024, la Fondazione bolognese aveva lanciato una sfida: creare un elaborato per dimostrare la loro capacità di divulgare in ambito scientifico.

"Divulgare la scienza alle nuove generazioni è fondamentale perché permette di coltivare una società più consapevole, informata e critica. I giornalisti hanno una responsabilità cruciale: quella di diffondere informazioni accurate e il più complete possibile, raggiungendo il maggior numero di persone con un linguaggio adeguato", ha spiegato Antonio Danieli, vice presidente e direttore generale di Fondazione Golinelli.

"In un contesto in cui le materie umanistiche e scientifiche si intersecano sempre più, la divulgazione emerge come un mezzo chiave per valorizzare tali connessioni. È in questo contesto che Fondazione Golinelli e il Master in Giornalismo di Bologna si sono uniti per una collaborazione proficua", ha detto Fulvio Cammarano, direttore del Master in Giornalismo di Bologna.

Sul gradino più alto del podio è salito Giuseppe Nuzzi, studente di 27 anni di Matera, con un premio di 1.500 euro. Al secondo posto, con un premio di 1.000 euro, Bianca Bettio, studentessa vicentina di 23 anni. Lavinia Sdoga, studentessa romana di 23 anni, si è aggiudicata la terza posizione e il premio di 500 euro. Una menzione speciale, con un riconoscimento di 500 euro, è andata infine a Dario Amighetti, studente di 30 anni di Palermo.

Nel mese di ottobre, gli elaborati premiati saranno caricati sul sito di Fondazione Golinelli per una consultazione aperta a tutti.



