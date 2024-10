Buchmesse, mostra Matite giovani di Bologna Children's Book Fair

La Bologna Children's Book Fair sarà presente alla Buchmesse di Francoforte 2024, dal 16 al 20 ottobre, che vede l'Italia Ospite d'Onore, con un proprio stand (Hall 5.0 - Stand A98). Nel Padiglione Italia massimo rilievo alla mostra 'Matite giovani tra illustrazione e fumetto' dedicata ai giovani talenti dell'illustrazione italiana contemporanea, nonché simbolo del riconoscimento da parte di ;;Aie, Italia Ospite d'Onore e del Commissario straordinario del governo Mauro Mazza del ruolo di Bcbf quale manifestazione leader mondiale nel campo dell'illustrazione.

Curata da Accademia Drosselmeier e organizzata da BolognaFiere/Bologna Children's Book Fair/BolognaBookPlus, con la collaborazione di Aie, la mostra nasce dal desiderio di offrire all'editoria mondiale riunita alla Buchmesse una finestra sull'illustrazione italiana contemporanea attraverso le opere di trenta giovani talenti. La mostra è accompagnata da un magazine/catalogo bilingue, raccolta di testi, riflessioni e interviste agli illustratori, oltre a una conversazione tra Ivan Canu - tra i curatori della selezione - e Lorenzo Mattotti, l'autore del poster di Italia Ospite d'Onore, che sarà distribuita gratuitamente al pubblico di Francoforte. Sarà presentata il 16 ottobre alle 13.30 in un incontro al Caffè Letterario e nelle giornate del 16 e 17 ottobre i visitatori avranno la possibilità di prendere parte a delle visite guidate in compagnia dei curatori della mostra.

Allo stand di Bcbf sarà allestita invece la mostra 'Ibby Italia 2024. A Selection of Italian Books', una selezione di 65 libri per bambini scelti dalla sezione italiana di Ibby - International Board on Books for Young People, tra i migliori pubblicati in Italia negli ultimi due anni (2023/24) e arricchita, per l'occasione, di una sezione speciale di "libri sui libri", una categoria pensata per approfondire lo studio e promuovere la letteratura per l'infanzia.

Giovedì 17 ottobre alle 17.30 lo stand di Bcbf accoglierà inoltre i professionisti dell'editoria per un momento di networking in cui verrà presentata un'anteprima della prossima edizione di Bcbf, BbPlus e Bltf/Kids.



