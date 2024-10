Schiacciata da un autobus, muore una 14enne a Piacenza

Una ragazzina di 14 anni è morta a Piacenza schiacciata da un autobus fuori da scuola: la dinamica non è ancora chiara, non è escluso che l'adolescente, che frequentava un istituto superiore, stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo che però stava ripartendo, e aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti. La giovane è morta sul colpo.

La terza vittima del 2024 sul percorso casa-scuola

La ragazzina di 14 anni uccisa da un autobus a Piacenza è la terza vittima del 2024 in uno scenario simile, secondo i dati raccolti dall'Asaps. I precedenti sono avvenuti a Cagliari e Perugia. L'Associazione sostenitori della Polizia stradale, tra i propri report, tiene nota anche degli incidenti con bambini feriti coinvolti nei pressi delle scuole, durante il tragitto casa-scuola-casa o con scuolabus.

Con quello odierno sono 48, da inizio anno, gli episodi avvenuti nei pressi di una scuola e con feriti più o meno gravi, cinque con il coinvolgimento di uno scuolabus. Il primo incidente mortale è avvenuto l'8 gennaio a Cagliari, vittima un ragazzino di 15 anni investito sulle strisce pedonali da un'auto mentre andava alla fermata del bus per recarsi a scuola. Due mesi dopo, il 14 marzo, a Perugia ha perso la vita un diciassettenne, investito da un furgone mentre - anche in questo caso - stava andando a prendere il bus per la scuola.

