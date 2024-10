Le ricette del maestro pasticcere Gino Fabbri per Eurovo

Il Gruppo Eurovo sceglie il Maestro pasticcere Gino Fabbri come ambasciatore della qualità e del gusto per la linea di ovoprodotti Eurovo Service Élite. Una collaborazione sancita oggi a Bologna, alla vigilia dell'11 ottobre, Giornata mondiale dell'Uovo, con un evento dal titolo "Molto più di un uovo", a voler significare quanta storia, innovazione, cura per i dettagli ci siano dietro la lavorazione di ogni singolo prodotto. Il Gruppo ha sede a Imola, nel Bolognese, 19 stabilimenti in Italia e all'estero, allevamenti in diverse regioni.

Con il Maestro Gino Fabbri, sono stati realizzati contenuti che saranno disponibili sui profili social del Gruppo.

A partire da un video che racconta il viaggio nella filiera, dall'allevamento di Mordano, nel quale "il benessere delle galline è la priorità", allo stabilimento di Cesena, nella zona di pastorizzazione, nella sala di controllo fino alla linea di confezionamento: "dietro un uovo c'è moltissimo, c'è ricerca della perfezione - sottolinea Federico Lionello, responsabile Commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo - E quale binomio migliore se non quello dell'eccellenza del prodotto Élite con l'eccellenza del Maestro pasticcere Gino Fabbri".

Tra i contenuti social anche alcune video-ricette che portano la firma di Fabbri, come il tiramisù allo zabaione: "Da tanti anni utilizzo le uova in laboratorio e ancora mi capita di chiedermi quale possa essere tutto il processo produttivo - confida Fabbri - Con Eurovo abbiamo fatto l'esperienza di tornare alle radici, dall'allevamento con le galline, la loro gestione, al confezionamento con le tecniche più moderne e tutte le garanzie di sicurezza. E ho voluto condividere alcune ricette che sono quelle del mio cuore, della memoria".



