'La vegetariana' di Han Kang in prima all'Arena del Sole

Lo spettacolo 'La vegetariana', tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice sudcoreana Han Kang, vincitrice del Nobel per la Letteratura, andrà in scena in prima assoluta dal 25 al 27 ottobre al teatro Arena del Sole di Bologna, all'interno del focus Opening - Showcase Italia di Emilia Romagna Teatro Ert/ Teatro Nazionale. Il testo, adattato dall'attrice e regista Daria Deflorian e dalla scrittrice Francesca Marciano, è diretto dalla stessa Deflorian, anche in scena, insieme a Paolo Musio, Monica Piseddu, Gabriele Portoghese.

Lo spettacolo è una produzione Index; in coproduzione con Emilia Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale, La Fabbrica dell'Attore - Teatro Vascello; in corealizzazione con Romaeuropa Festival, TPE - Teatro Piemonte Europa, Triennale Milano Teatro, Odéon-Théâtre de l'Europe, Festival d'Automne à Paris, Théâtre Garonne, Scène Européenne - Toulouse; con la collaborazione di Atcl / Spazio Rossellini, Istituto Culturale Coreano in Italia; con il supporto di MiC ministero della Cultura.



