Illumia tra le eccellenze del Made in Italy

Illumia è tra le aziende vincitrici della settima edizione del Best Managed Companies (BMC) Award 2024, il premio che riconosce le eccellenze imprenditoriali italiane promosso da Deloitte Private. La cerimonia si è svolta il 9 ottobre 2024 presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

Lo annuncia Illumia in una nota.

"Il successo di Illumia non risiede solo nei numeri, ma nella capacità di creare valore continuo, per la nostra azienda, per i nostri collaboratori e per l'ambiente in cui operiamo. Questo riconoscimento ci stimola a guardare oltre, continuando a investire in innovazione e sostenibilità, senza mai perdere di vista ciò che ci rende unici: la nostra cultura aziendale e il legame con i nostri clienti", ha dichiarato Andrea Pagliarani, Cfo di Illumia.



