Antimafia, sequestrati oltre 3 milioni a 3 fratelli imprenditori

Disposto dal Tribunale di Bologna - su richiesta della Procura della Repubblica di Parma - un sequestro patrimoniale per oltre 3 milioni nei confronti di tre fratelli imprenditori. Il provvedimento - eseguito dalla Guardia di Finanza parmigiana - ha raggiunto i tre uomini considerati socialmente pericolosi nell'accezione che viene data dal "codice antimafia", spiega la stessa Procura, e già coinvolti, in passato, in indagini delle Fiamme Gialle di Fidenza che hanno svelato un sistema di false fatturazioni legate a prestazioni inesistenti di manodopera nel settore della manutenzione ed impiantistica industriale.

Le indagini sono culminate, nell'ottobre del 2020, con l'emissione di 4 misure cautelari personali e l'esecuzione di sequestri per oltre 16 milioni. Per questi fatti i tre imprenditori sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Parma con sentenza pronunciata in data 17 ottobre 2022.

Attualmente, pende giudizio di appello.

A seguito di ulteriori investigazioni sono emerse disponibilità finanziarie e patrimoniali considerate incompatibili con la capacità reddituale ufficialmente dichiarata dai tre imprenditori che, secondo le indagini vivrebbero abitualmente anche grazie ai proventi di attività considerate delittuose: da qui, nel rispetto della normativa di prevenzione antimafia, il sequestro di 27 immobili, quote e compendi aziendali di tre società ed un consorzio, 5 veicoli, conti correnti e denaro contante, per un valore complessivo di 3.140.290 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA